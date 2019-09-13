2019-09-13T15:03:04+03:00
Общество

В Самаре приставы опечатали двери ресторана, где суши отравились более 70 человек

Суд приостановил деятельность заведения на 2 месяца
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В пятницу, 13 сентября, судебные приставы Самары опечатали пять офисов ресторана японской кухни «Фарфор», еда из которого стала причиной отравления более 70 человек.

- Владелец ресторана нарушил санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения. Суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности ресторана сроком на 60 суток, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Сегодня приставы посетили пять офисов сети ресторанов «Фарфор». Они опечатали взодные двери. Если владелец ресторана нарушит требования исполнительного документа, то на него наложат штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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