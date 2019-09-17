Ресторан «Фарфор», чьими суши отравились более 70 человек, продолжит работать в Самаре в новом формате

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-17T11:27:42+03:00

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В Самаре решили продолжить развивать франшизу «Фарфор» - сеть ресторанов восточной кухни, которая попала в скандал из-за отравления людей суши. На прошлой неделе приставы опечатали пять офисов сети, но ее владелец Данил Панюшкин сообщил, что «Фарфор» продолжит работать в Самаре. Уже скоро ресторан предстанет перед клиентами в новом формате.

- Франшизу FARFOR развивать в Самаре вызвался наш партнер. Он отказался от части существующих площадей в пользу поиска подходящих для нового формата. Три кухни уже готовы к бою, но пока опечатаны, - рассказал Данил Панюшкин.

По словам владельца сети, первое заведение нового формата откроется в микрорайоне «Кошелев». Планируется обустроить кухни на доставку и параллельно строить кухню с залом. Также на каждой кухне собираются установить экраны, где будет в онлайн-режиме транслироваться готовка еды.

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ИСТОЧНИК KP.RU