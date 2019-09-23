Сеть ресторанов восточной кухни «Фарфор» возобновила свою работу в Самаре

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-23T09:43:20+03:00

Вот так будет выглядеть кухня "Фарфора" в Кошелеве

Пока в городе будут работать три точки

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Ресторан восточной кухни «Фарфор», который недавно попал в скандал с отравлением людей суши, возобновил свою работу в Самаре. Как сообщили представители сети на своей странице «ВКонтакте», пока открываются только три точки.

- Мы пока сократили зоны доставки. Это позволит быстрее доставить заказ. Доставка будет осуществляться в следующих районах: Самарский, Железнодорожный, Ленинский, Советский и Октябрьский. Обещаем, будет вкусно, - отметили представители ресторана.

Так, точки открылись на проспекте Карла Маркса, в микрорайоне «Кошелев» и на улице Чапаевской. По последнему адресу также будет доступен самовывоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU