Сеть ресторанов восточной кухни «Фарфор» возобновила свою работу в Самаре
Ресторан восточной кухни «Фарфор», который недавно попал в скандал с отравлением людей суши, возобновил свою работу в Самаре. Как сообщили представители сети на своей странице «ВКонтакте», пока открываются только три точки.
- Мы пока сократили зоны доставки. Это позволит быстрее доставить заказ. Доставка будет осуществляться в следующих районах: Самарский, Железнодорожный, Ленинский, Советский и Октябрьский. Обещаем, будет вкусно, - отметили представители ресторана.
Так, точки открылись на проспекте Карла Маркса, в микрорайоне «Кошелев» и на улице Чапаевской. По последнему адресу также будет доступен самовывоз.
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ИСТОЧНИК KP.RU