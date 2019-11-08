2019-11-08T18:38:30+03:00
Общество

В Самаре комбинат питания выплатит ученице школы № 81 компенсацию за пищевое отравление

Девочка вместе с еще несколькими детьми попала в больницу после обеда в школьной столовой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за сотрудницы МП, перенесшей дизентерию, в школе отравились 15 человекИз-за сотрудницы МП, перенесшей дизентерию, в школе отравились 15 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ученица школы № 81 в Самаре, где в ноябре прошлого года произошло массовое отравление, получит 20 тысяч рублей от МП "Кафе "Хлебосол". Компенсации морального ущерба для девочки, которая после обеда в школьной столовой попала в больницу, добился прокурор Ленинского района Самары.

- Было установлено, что источником заболевания учеников школы стала кондитер муниципального предприятия, которая ранее переболела дизентерией Зонне, - говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Ленинского районного суда.

Изначально прокуратура просила взыскать с "Хлебосола" в пользу девочки 30 тысяч рублей, но суд удовлетворил иск только частично. 21 октября служители Фемиды внесли решение взыскать с МП компенсацию в 20 тысяч рублей. Пока решение не вступило в законную силу.

Напомним, что массовое отравление в школе № 81 произошло 15 ноября 2018 года. Тогда за помощью к медикам обратились 14 детей и один взрослый. МП "Кафе "Хлебосол" больше не оказывает услуги питания в этом учебном заведении. Кроме того, скандал с заражением учеников привел к увольнению директора школы Людмилы Батищевой и возбуждению уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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