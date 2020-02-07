Умерла корова: в Самарской области выявили четвертый с начала 2020 года очаг бешенства
В Самарской области выявили очередной случай бешенства. На этот раз заболевание выявили у домашней коровы в одном из частных подворьев села Заволжье Приволжского района. Это уже четвертый очаг бешенства в регионе с начала 2020 года.
- При исследовании мазков из головного мозга крупного рогатого скота, принадлежащего местному жителю села Заволжье, был обнаружен антиген вируса бешенства. Сейчас проводятся действия по установлению карантина, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Напомним, что первый очаг бешенства в Самарской области в этом году обнаружили в Похвистневском районе. Там нашли мертвую лису. Еще одну лису, которая погибла от вируса, нашли в селе Аксаково в Шенталинском районе. Третий же случай зафиксировали в селе Хорошенькое Красноярского района. Там тоже обнаружили погибшую от бешенства лису. Во всех этих районах установили карантин на 2 месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU