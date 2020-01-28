В Похвистневском районе ввели карантин по бешенству животных
В Самарской области ввели еще один карантин по бешенству. Ограничения коснулись Похвистневского района.
- Неблагополучной по бешенству животных признается территория скважины № 301 Сосновского месторождения Похвистневского района. Карантин устанавливается на два месяца — до 27 марта 2020 года, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.
На время действия карантина в этой местности нельзя будет проводить вставки кошек и собак, торговать домашними животными, вывозить их в другие районы и отлавливать диких животных.
Напомним, что ранее в МОО ПРО «Охотников и рыболовов» в Похвистневском районе был найден труп лисы, зараженной вирусом бешенства. Такую же опасную находку обнаружили в дальнейшем и в селе Аксаково Шенталинского района. А вот в Кошкинском районе специалисты сейчас борются с очагами вируса африканской чумы свиней. В некоторых населенных пунктах уже полностью уничтожили все поголовье свиней.
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ИСТОЧНИК KP.RU