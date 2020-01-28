В Похвистневском районе ввели карантин по бешенству животных

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:55:20+03:00

Карантин по бешенству животных ввели на два месяца Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В Самарской области ввели еще один карантин по бешенству. Ограничения коснулись Похвистневского района.

- Неблагополучной по бешенству животных признается территория скважины № 301 Сосновского месторождения Похвистневского района. Карантин устанавливается на два месяца — до 27 марта 2020 года, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.

На время действия карантина в этой местности нельзя будет проводить вставки кошек и собак, торговать домашними животными, вывозить их в другие районы и отлавливать диких животных.

Напомним, что ранее в МОО ПРО «Охотников и рыболовов» в Похвистневском районе был найден труп лисы, зараженной вирусом бешенства. Такую же опасную находку обнаружили в дальнейшем и в селе Аксаково Шенталинского района. А вот в Кошкинском районе специалисты сейчас борются с очагами вируса африканской чумы свиней. В некоторых населенных пунктах уже полностью уничтожили все поголовье свиней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством

Очаг опасного заболевания выявили в Похвистневском районе (подробности)

Нашли еще одну мертвую лису: в Самарской области выявили второй очаг бешенства

На этот раз опасное заболевание выявили в Шенталинском районе (подробности)

Нашли три трупа: в Самарской области выявили очаг африканской чумы свиней

Опасное заболевание обнаружили в Кошкинском районе (подробности)

В Самарской области ввели карантин из-за вируса африканской чумы свиней

Ранее в Кошкинском районе нашли трупы трех кабанов (подробности)

Вирус продолжает распространяться: в Самарской области число погибших от АЧС кабанов увеличилось до шести

В Кошкинском охотхозяйстве продолжают находить тела диких животных (подробности)

Подсчитают свиней и зачистят от кабанов буферную зону: в Самарской области продолжается борьба с вирусом АЧС

В регионе развернулась большая кампания по ликвидации очагов опасного для животных заболевания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU