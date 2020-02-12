Пугает тольяттинских должников: «пирамида позора» командирована в Автоград

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:21:44+03:00

Тольяттинский должник может остаться без водоснабжения, если не заплатит 56 тысяч рублей ФОТО: «РКС-Самара»

За последние два года с ее помощью удалось собрать более 10 миллионов рублей

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Известный самарский арт-объект «пирамида позора», напоминающий о долгах за водоснабжение, отправился в командировку в Тольятти. Первым адресом, куда «поселили» трехтонный креатив коммунальщиков, стал особняк на улице Комсомольской. Хозяин дома задолжал за воду более 56 тысяч рублей. Увидев пирамиду, он спрятался в своем особняке.

– Если в ближайшие дни долг не будет погашен, «РКС-Тольятти» обратится в суд для получения приказа о взыскании долга. Кроме того, у ресурсоснабжающей организации есть полное право прекратить подачу воды данному абоненту, – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечают коммунальщики, далее пирамиду отправят на Учительский проезд и улицу Жилина, где она напомнит абонентам о необходимости оплаты долгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU