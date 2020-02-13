Погибли еще два кабана: в Самарской области нашли новый очаг вируса АЧС

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:35:59+03:00

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В Самарской области выявили еще один очаг вируса африканской чумы свиней. Вновь в Кошкинском районе, но на этот раз в селе Нижняя Быковка.

- В одном из частных подворьев на территории села Нижняя Быковка погибли два диких кабана, которые содержались в неволе. При лабораторных исследованиях патматериала от павших кабанов был выявлен ДНК вируса АЧС, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Сейчас в селе сжигают трупы погибших кабанов, а также дезинфицируют места, в которых их содержали. Скоро в границах этого населенного пункта введут карантин. Напомним, что первый случай заражения вирусом АЧС был выявлен в январе в Кошкинском районе. Тогда погибли три кабана, потом от АЧС там же скончались еще три диких животных. В итоге в этом районе ввели карантин. Из-за угрозы распространения вируса пришлось уничтожить более 230 домашних свиней. Не так давно очаг АЧС обнаружили в Красноярском районе. Там в селе Новый Буян в личном подсобном хозяйстве погибли 5 кабанов. Всего же в загоне были 16 животных, всех их пришлось убить. Заберут и уничтожат в селе и других домашних свиней.

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ИСТОЧНИК KP.RU