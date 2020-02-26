«Чувствую себя хорошо»: Дмитрию Сазонову оглашают приговор в Самаре

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:17:16+03:00

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В среду, 26 февраля, в Ленинском районном суде Самары начали оглашать приговор по громкому уголовному делу, фигурантом по которому проходит бывший начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Самарской области Дмитрий Сазонов. Его обвиняют в получении денег от «Законовских» и от руководителя фото-агентства «Арт-Инвест» и своего товарища Артура Юсупова.

На судебное заседание пришли родственники Сазонова. Как только Дмитрия завели в зал, близкие сразу же окружили его. Он заверил, что с ним все в порядке, чувствует себя хорошо.

- По первому эпизоду вины своей не признаю. С претензиями по второму эпизоду согласен. Я возместил 300 тысяч рублей Юсупову. Я отсидел уже два года и осознаю свою вину перед Юсуповым, - рассказал журналистам перед началом заседания Дмитрий Сазонов.

Напомним, ранее обвинитель Станислав Михайловский запросил для Сазонова 14 лет лишения свободы и штраф в 630 миллионов рублей. Какой приговор вынесет судья, станет известно позднее. О результате заседания читайте сегодня в материале спецкорреспондента «Комсомолки».

Дмитрий Сазонов рассказал, что ждёт от приговора в свой адрес.

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ИСТОЧНИК KP.RU