На "АВТОВАЗе" двое больны коронавирусом, 29 человек на карантине

21 Март 2020 2020-03-21T11:39:23+03:00

Сейчас на карантине все контактные лица Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас всех сотрудников просят особенно тщательно соблюдать личную гигиену, чтобы не стать следующей жертвой коронавируса в Самарской области

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Выросло количество заболевших коронавирусом в Тольятти на заводе АВТОВАЗ. Сейчас стало известно, что кроме сотрудника производства шасси заболел еще и представитель одного из дочерних обществ. Все началось, когда коронавирус нашил и 22-летнего молодого человека, который вернулся из Испании.Он заразил отца, которому чуть больше 40 лет. И, как выясснилось теперь, еще одного родственника, также работника завода. Заболевшие люди среднего возраста.

"Количество ВАЗовцев, находящихся на 14-дневном карантине, на сегодня составляет 29 человек. Состояние всех нормальное. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и сдают необходимые анализы", - рассказали в профсоюзе автогиганта.

Известно, что заболевший мужчина - отец первого больного коронавирусом в Самарской области - посещал работу после инфицирования. Всех тех кто работал рядом, также поместили в карантин

Сейчас всех сотрудников просят максимально соблюдать правила личной гигиены, мыть руки, постараться не находиться в массовых скоплениях народа. Особенно необходимо заботиться о пожилых родственниках, старше 65 лет, так как они находятся в зоне повышенного риска.

Работает горячая линия автозавода StopVirus: stopvirus@vaz.ru. Сюда можно обратиться за консультацией или пожаловаться на симптомы, если вы опасаетесь, что сталкивались с заболевшими людьми во время работы.

На 21 марта в Самарской области выявлено 9 заболевших. 2 в Самаре, семь - в Тольятти.

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU