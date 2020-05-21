Коронавирус в Тольятти, последние новости на 22 мая 2020 года: почти 500 заболевших

21 Май 2020 2020-05-21T23:54:39+03:00

Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 22 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших Covid-19 в Тольятти снова увеличилось, в МФЦ Автограда собирают заявления на выдачу или замену паспортов, а в на вопросы по организации работы ярмарок в городе ответят на горячей линии. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 22 мая и предлагаем их обсудить.

В Тольятти стало на 29 пациентов с кронавирусом больше. Итого, сейчас в городе зафиксировано 493 заболевших.

- Всего в регионе за минувшие сутки выявлено 74 случая. Тольтти лидирует по числу выявленных случаев за сутки. На втором месте Самара - 16 пациентов, 11 - в Сызрани, 7 – в Новокуйбышевске, еще 4 – в Ставропольском районе. Еще трое заболевших в Красноярском районе и двое – в Чапаевске. По одному в Жигулевске и Шенталинском районе, – говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Из 74 выявленных случаев, 19 контактировали с уже заболевшими. Среди них и пять жителей Автограда. У 55 человек коронавирус был найден при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

Всего в Самарской области зарегистрировано 1740 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом 539 человек уже выздоровели. Так, 21 мая домой отправились 54 пациента, из них 6 детей. 42 человека были выписаны из специализированных больниц, 12 пациентов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Кинеля завершили амбулаторное лечение.

Тех, кто умер от вируса, тоже стало больше. Спасите не удалось двух мужчин. Оба имели сопутствующие заболевания.

Несмотря на пандемию, жизнь в Тольятти продолжается. 22 мая с 09:00 до 11:00 часов в общественной приемной городской администрации ответят на вопросы по организации работы ярмарок в Тольятти. Задать вопрос можно по телефону (8482) 54-41-51.

В это же время в МФЦ Тольятти начинается прием заявлений на выдачу или замену паспорта гражданина РФ. Это важно для тех, кому исполнилось 14, 20 или 45 лет, или если срок действия паспорта истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Подать документы можно лишь по предварительной записи. А записаться: через портал «МФЦ Самарской области»; - мобильное приложение «МФЦ Самарской области» или контактный центр МФЦ Тольятти по номеру телефона (8482) 51-21-21.

Главврач из больницы №5 в Тольятти Николай Ренц рассказал о том, как от коронавируса лечат тольяттинцев. По его словам, сегодня в госпитале заняты практически все койки, которые приходилось добавлять. Лечение проходят более 600 человек, при этом тесты на коронавирус пока показали положительный результат не у всех, но у этих больных типичная картина пневмонии.

Также Николай Ренц рассказал, что врачам больницы уже приходилось и принимать роды у больной коронавирусом женщины, и лечить язву, ущемленную грыжу и вырезать аппендицит.

Также главрач поведал, сколько на самом деле получает больница за коронавирусного пациента и можно ли обмануть страховую службу.

Читайте также:

Названы самые эпидемиологически опасные места Самарской области

Показатели по заболеваемости коронавирусом превышены в двух районах и четырех городах региона

(Подробнее)

"Врать никто не будет": главврач из Тольятти рассказал правду о затратах больниц на лечение коронавируса

Николай Ренц объяснил, сколько платят больнице за пациентов с COVID-19

(Подробнее)

"Переболеют почти все, важно получить небольшую "дозу": инфекционист рассказала, как отличить коронавирус от насморка

Доктор медицинских наук объяснила, есть ли смысл носить маску при пандемии и как «заработать» иммунитет против COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU