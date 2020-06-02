Стали известны результаты проверки по факту гибели маньяка с ножом из Тольятти

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:49:01+03:00

Артем Семенов в конце 2018 года держал в страхе весь Тольятти Фото: соцсети

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Следователи закончили проверку по факту смерти 24-летнего Артема Семенова, больше известного как «маньяк с ножом из Тольятти». 27 марта молодого человека нашли мертвым в исправительной колонии общего режима № 5, расположенной в областной столице. Там парень отбывал срок за нападения на женщин.

- По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано, так как в ходе проверки было установлено, что смерть не носила криминальный характер, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Правоохранители пришли к выводу, что первоначальная версия - самоубийство - оказалась верной. Напомним, что Семенов без какой-либо причины нападал на жительниц автомобильной столицы страны, избивал их и резал ножом. Первое преступление он совершил в феврале 2015 года - порезал 18-летнюю девушку у дома № 14 на бульваре Космонавтов. Еще пять - в конце 2018 года. За свои злодейства Артем получил 9 лет колонии.

Признание маньяка с ножом.

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ИСТОЧНИК KP.RU