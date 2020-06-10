Самому страшному тольяттинскому маньяку хотят добавить еще 19 лет за решеткой

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:45:00+03:00

Олег Рыльков держал в страхе всю Самарскую область Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Такой срок для него запросила прокуратура Автозаводского района за убийство двух девочек

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Близится к своему завершению судебное разбирательство по делу «тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова. Ему вменяют убийство двух школьниц в девяностых годах прошлого столетия. На днях по делу состоялись прения сторон.

- Мы запросили для него 19 лет за эти преступления и путем полного сложения с ранее назначенным по другому приговору наказанием - лишение свободы пожизненно, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Приговор Рылькову должны огласить в ближайшие часы. Подробнее о расправах маньяка над детьми «Комсомольская правда» писала ранее. Напомним, педофила в 1999 году приговорили к смертной казни. Указом президента Бориса Ельцина он был помилован и получил пожизненный срок. Сейчас на счету Олега Рылькова не менее 35 изнасилований и 9 убийств. Не исключено, что однажды он вспомнит что-нибудь еще.

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ИСТОЧНИК KP.RU