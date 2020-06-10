Самому страшному тольяттинскому маньяку хотят добавить еще 19 лет за решеткой
Близится к своему завершению судебное разбирательство по делу «тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова. Ему вменяют убийство двух школьниц в девяностых годах прошлого столетия. На днях по делу состоялись прения сторон.
- Мы запросили для него 19 лет за эти преступления и путем полного сложения с ранее назначенным по другому приговору наказанием - лишение свободы пожизненно, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.
Приговор Рылькову должны огласить в ближайшие часы. Подробнее о расправах маньяка над детьми «Комсомольская правда» писала ранее. Напомним, педофила в 1999 году приговорили к смертной казни. Указом президента Бориса Ельцина он был помилован и получил пожизненный срок. Сейчас на счету Олега Рылькова не менее 35 изнасилований и 9 убийств. Не исключено, что однажды он вспомнит что-нибудь еще.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Из-за коронавируса тольяттинский маньяк Олег Рыльков остался за пределами колонии на неопределенный срок
Известный педофил живет в Самарской области уже больше года, его новые признания продолжают рассматривать в суде (подробности)
Насиловавший и зверски убивавший детей маньяк Олег Рыльков возвращается в родной Тольятти
Потрошителя привезли в автомобильную столицу после признаний в расправе над двумя девочками (подробности)
«Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, насиловавшего и расчленявшего детей, не отпустили на свободу
Известный маньяк просил освободить его в связи с серьезной болезнью сердца [ВИДЕО] (подробности)
Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков после признания в новых убийствах захотел на свободу
Педофил и душегуб, находящийся в "Черном дельфине", подал жалобу на решение суда Сызрани по поводу его ареста (подробности)
Жертвы - взрослые и дети: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков показал правоохранителям четыре «новых» убийства
Известный педофил и убийца из Автограда, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», признался в расправе над двумя девочками и двумя женщинами (подробности)
Не оценили изнасилование: самый кровавый тольяттинский маньяк Олег Рыльков жалуется на бездействие следователей
Педофил из «Черного дельфина» вспомнил одно из своих многочисленных преступлений, но ему отказали в уголовном преследовании (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU