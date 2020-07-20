2020-07-20T16:12:35+03:00
Общество

В МЧС назвали причину крупного пожара на складе на улице Профильной в Самаре

В масштабном ЧП может быть виновата емкость с растворителем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные более двух суток боролись с огнем на складе в СамареПожарные более двух суток боролись с огнем на складе в СамареФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Стала известна предварительная причина крупного пожара на складе на улице Профильной в Самаре. Напомним, пожарные более двух дней тушили огонь, который разгорелся в помещении с лакокрасочной и полиэтиленовой продукцией. По словам главы ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, пожар мог начаться из-за емкости с растворителем.

- По предварительной информации, причиной пожара на складе стала разгерметизация емкости с растворителем с последующим воспламенением. По факту возбуждено уголовное дело, материалы переданы в правоохранительные органы, - передает слова руководителя оперативного ведомства департамент информационной политики региона.

Насколько известно, последнюю проверку пожарного надзора предприятие проходило в 2013 году, в дальнейшем оно предоставляло заключение сторонней организации. Имущество предприятия не было застраховано.

- Случай достаточно серьезный, урон нанесен и конкретному предприятию, и экологии. Предприятие заметное, при этом муниципалитет не в курсе, что оно даже не стоит на учете, работая с такого класса материалами, - отметил на оперативном совещании губернатор Дмитрий Азаров.

Также глава региона призвал руководителей профильных министерств, мэра Самары и главу района, где находится предприятие, провести анализ ситуации и принять все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобных ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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