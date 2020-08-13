Суд изменил приговор экс-росгвардейцу Дмитрию Сазонову, но легче ему не стало

В областном суде рассмотрят апелляцию

В Самарском областном суде закончили рассматривать апелляционные заявления адвокатов бывшего руководителя одного из управлений региональной Росгвардии Дмитрия Сазонова. Судьи оставили решение предыдущих инстанций в силе, изменения в приговор оказались лишь формальными: изменена формулировка в одном из пунктов, касающихся правильного обозначения статуса "Законовских"

Напомним, что в феврале суд вынес решение по делу Дмитрия Сазонова о взятках от преступного сообщества и директора компании, которая организовывала работу фотографов роддомах Самары. Ему назначали наказание - лишение свободы на 12 лет и 220 млн рублей штрафа. Сам подсудимый опроверг большую часть обвинений.

Не так давно Дмитрий Сазонов отметил, что нашел доказательства, что не встречался с лидером "Законовских". Он попросил отпустить его на свободу, опровергнув сотрудничество с криминальным миром. Адвокаты намерены продолжать отстаивать невиновность своего подопечного. И снова будут подавать жалобы. Поэтому приговор пока не вступил в законную силу.

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