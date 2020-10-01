В Самаре полицейских наградили за спасение судьи от мужа с гранатой

Осколки от брошенной гранаты разлетелись по подъезду / Фото: СУ СК по Самарской области

В Шестом кассационном суде в Самаре торжественно наградили полицейских, которые закрыли судью Елену Балакиреву от гранаты. Взрывоопасный снаряд в нее бросил пьяный муж в пылу ссоры.

— Полицейских — лейтенанта полиции Максима Пименова и прапорщика Анатолия Солдатова — поблагодарили за то, что они спасли жизнь судье, и вручили им благодарственные грамоты. Сама Елена Балакирева уже здорова и вышла на работу, — сообщили «Комсомольской правде — Самара» в Шестом кассационном суде.

Напомним, трагедия едва не произошла вечером 27 июля в доме на улице Буянова. Алексей Балакирев пришел к своей жене-судье пьяным и устроил скандал. Соседи вызвали полицию, когда стражи порядка прибыли на место, мужчина метнул в супругу гранату Ф-1. Максим Пименов схватил женщину и закрыл собой от взрывной волны. А вот Анатолий Солдатов успел прикрыть дверь в квартиру, чтобы осколки не разлетелись на большое расстояние. Травмы получили все трое. У женщины пострадали ноги и спина.

По факту произошедшего в региональном СК возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство двух человек, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконный оборот взрывных устройств. Алексей Балакирев находится под стражей.

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