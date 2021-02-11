Учителя о погибших в Самаре девочках: "такого не должно повториться"

Жители Самары приносят цветы и игрушки к месту трагедии на улице Киевская
Фото: Вячеслав СОРОКИН
Страшная трагедия случилась в Самаре 9 февраля 2021 года. Две 12-летние девочки выпали с балкона 16 этажа многоквартирного дома. Семьям погибших выражают соболезнования, а школах хотят усилить воспитательную работу и сотрудничество между педагогами и родителями, чтобы избежать подобных трагических случаев.
Администрация Самары выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. По поручению мэра города Елены Лапушкиной семьям погибших детей будет оказана максимальная помощь со стороны администрации Самары.
В школе, где в одном классе учились погибшие девочки, поделились самыми светлыми воспоминаниями о детях. Директор школы №148 Геннадий Чернышов считает, что только совместными усилиями детей, родителей, учителей и администрации города можно в дальнейшем избежать подобных случаев.
- Выражаю соболезнования родным и близким друзьям девочек. Обе школьницы учились на отлично, посещали различные кружки и занимались внеурочной деятельностью. Их ежедневный график был расписан по минутам. Я думаю, что в первую очередь нужно усилить воспитательную работу, чтобы в дальнейшем такого больше не повторялось, - сказал директор.
Классный руководитель Оксана Клынина подтвердила слова директора об активной школьной жизни погибших. По ее словам, отличницы были активными и наслаждались жизнью.
- Одна из девочек училась в нашей школе с 1 класса, вторую перевели в этом учебном году. Девочки подружились, ходили в кружки, участвовали в олимпиадах и конкурсах, - вспоминает Оксана Клынина.
В настоящее время по факту происшествия проводится прокурорская проверка, а следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело.
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На место гибели школьниц в Самаре несут цветы и игрушки
Трагедия произошла 9 февраля в Самаре на улице Киевская