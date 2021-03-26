Выжившие в ДТП у Фрунзенского моста в Самаре остаются в тяжелом состоянии

Три человека погибли в аварии с каршеринговым автомобилем в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Двое выживших в аварии с каршеринговым автомобилем и скорой помощью, которая произошла вечером, 24 марта, в Самаре у Фрунзенского моста, находятся в тяжелом состоянии. Об этом «КП-Самара» сообщили региональном минздраве.

В Самаре легковой автомобиль врезался в карету скорой помощи, а затем его отбросило на дорожные ограждения. В результате аварии три человека погибли, еще двое были доставлены в больницу. Все они находились в легковушке. Также пострадал водитель скорой помощи.

Двое выживших остаются под наблюдением врачей. Ранее сообщалось, что один из пострадавших нуждается в переливании крови.

Из-за большого количества крупных аварий в Самарской области увеличат количество патрульных экипажей ГИБДД.

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