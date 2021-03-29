За выходные в Самарской области полицейские поймали 68 пьяных водителей

Полицейские ищут на дорога грубые нарушения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области за прошедшие выходные полицейские поймали на дорогах 68 пьяных водителей.
Рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения проводятся в регионе после серии крупных ДТП с большим количеством жертв. На прошлой неделе трое погибли в аварии с каршеринговым автомобилем около Фрунзенского моста
До этого в столкновении с грузовиком и микроавтобусом в конце января погибли 12 человек, еще семеро погибших было в аварии 8 марта. Кроме того, трое человек, в том числе, ребенок, погибли в аварии с легковушкой и грузовиком 18 марта. Еще три человека, из которых двое несовершеннолетних, погибли в столкновении Mitsubishi Lancer и КамАЗа.
За три дня рейда поймали 14 водителей, которые ехали пьяными, еще 11 выехали нетрезвыми повторно, 43 водителя отказались проходить медосвидетельствование. Сообщается, что подобные рейды будут продолжены и в дальнейшем.