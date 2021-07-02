Самарцы просят лишить полномочий депутатов, которые протаранили резиновую лодку с семьей на Волге

Дениса Безрукова искали почти неделю после столкновения на Волге Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Самарской области создали петицию с просьбой лишить депутатских полномочий чиновников, которые врезались в резиновую лодку с семьей на Волге в районе полуострова Копылово.

ЧП произошло на Волге 18 июня 2021 года. У полуострова Копылова столкнулись катер и резиновая лодка, на борту которой находилась семья с маленьким ребенком. От удара глава семейства Денис Безруков упал в воду, его тело нашли через несколько дней.

Жена Дениса Безрукова рассказала, что после столкновения с депутатским катером, она звала на помощь, но никто не отозвался и виновники аварии уехали.

- Они сидели равнодушно, как будто на листик наехали, - рассказывает женщина, которая потеряла мужа.

По некоторым данным, депутаты на катере уехали с места ЧП, а после вернулись обратно, но уже не в полном составе.

- Уплыть и не помочь мне и ребенку, и даже не предложить помощи. Представляете мое состояние, когда моя опора мой муж где-то под водой, ему не оказывают никакую помощь, да и ещё меня и сына оставляют одних посередине реки на лодке, которая повреждена, — говорит жена погибшего Ольга Безрукова.

Напомним, после инцидента директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева уволили с поста, а также лишили партийного членства. Также временно приостановили членство в партии «Единая Россия» депутата Юрия Погиблова. В отношении судоводителя возбудили уголовное дело, по статье которой ему может грозить до 5 лет лишения свободы.