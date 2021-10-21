Проект бюджета на 2022 год обсудили в Самарской области 20 октября 2021 года

Предварительный размер бюджета на 2022 год составит 183,9 млрд рублей / Фото: Самарская губернская дума

В среду, 20 октября 2021 года, состоялось расширенное заседание правительства Самарской области. Оно прошло в режиме ВКС. Главной темой мероприятия стал проект бюджета на 2022-2024 годы.

- Бюджет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов имеет особую специфику, в том числе из-за пандемии и ее влияния на экономику. Несмотря на это расходы на социальные нужды будут запланированы в полном объеме, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Планируется, что в 2022 году в казну региона поступит 183,9 млрд рублей, а расходы составят 189,9 млрд рублей. То есть траты превысят доходы на 6 млрд рублей. Деньги направят на здравоохранение, развитие дорожной сети, строительство и соцподдержку. К примеру, 22,2 млрд рублей намерены выделить в 2022 году на ремонт и строительство дорог, а 20,4 млрд – на медицину.

В ближайшие дни проект бюджета на 2022-2024 годы поступит в Самарскую губернскую думу. Депутаты рассмотрят его и внесут свои поправки и предложения. После этого работа над главным финансовым документом выйдет на финишную прямую.

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