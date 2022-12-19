Прокуратура проверит качество уборки улиц от наледи и снега в Самаре

Улицы покрыты коркой льда, передвигаться по ним – опасно для жизни. Фото: Ольга НОВИКОВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн решил инициировать прокурорскую проверку качества уборки самарских улиц от снега и наледи.

— Весь день получаю возмущённые сообщения самарцев о том, что город превращен в один сплошной каток. Каждый метр – словно взятая высота, — написал депутат в своем телеграм-канале.

Улицы покрыты коркой льда, передвигаться по ним – опасно для жизни. Народный избранник обращает внимание на то, что власти каждый год призывают жителей не выходить из домов, аргументируя это тем, что погодные условия – сильнее коммунальщиков.

— Каждый год чиновники расписываются в собственном бессилии, вызывая понятные чувства людей. Столь же традиционно я инициирую потом прокурорские проверки, которые заканчиваются уголовными делами. Не буду нарушать традиции и в этом году, — подытожил Александр Хинштейн.

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