Появилось видео речи жены генерала на траурном митинге в Самаре 3 января 2023 года

Председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии обратилась к самарцам / Фото: Екатерина Колотовкина / vk.com

Во вторник, 3 января 2023 года, в Самаре почтили память погибших в Макеевке бойцов. На траурном митинге выступила председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина. Ее речь попала на видео.

— Сегодня мы почтили память всех погибших воинов в зоне СВО. Никогда их не забудем. Они наши герои, они наша кровь и плоть. Знаю точно: правительство Самарской области во главе с губернатором не оставит семьи бойцов, — написала на своей странице в соцсети Екатерина Колотовкина.

На траурном митинге она призналась, что впервые с начала СВО попросила мужа — командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрея Колотовкина — отомстить за павших бойцов, за слезы матерей, за безутешных вдов и за сирот. Жена генерал-лейтенанта сообщила, что под удар ВСУ в Макеевке попал 44-й полк. Он не был в подчинении ее супруга, но тот скорбит вместе со всеми.

Напомним, трагедия в донецком городе произошла в новогоднюю ночь. ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных, где находились и уроженцы Самарской области. В результате случившегося погибли 63 человека. Губернатор Дмитрий Азаров держит ситуацию на контроле. Сейчас он находится в Москве, где уже встретился с руководством Минобороны РФ. В среду, 4 января 2023 года, глава региона отправится в ростовский госпиталь, где лечатся наши бойцы.

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