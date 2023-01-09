Убийцу «Мисс Самарская полиция-2019» оставили под арестом до февраля 2023 года

Адвокат Романа Аверина намерен обжаловать продление меры пресечения Фото: Наталья АРТЯКОВА

В начале 2023 года в суде Советского района Самары состоялось слушание по делу Романа Каверина. Его обвиняют в убийстве молодой сотрудницы полиции Ирины Янковской возле ночного клуба «Карамболь». Как стало известно «КП-Самара», мужчине продлили меру пресечения еще на месяц.

- Каверину продлили меру пресечения до 2 февраля 2023 года включительно, - сообщили «КП-Самара» в суде Советского района Самары.

На сайте областного суда появилась информация, что 10 января 2023 года там будет рассмотрена апелляционная жалоба по делу об убийстве полицейской. Как объяснили представители Фемиды, вероятно, адвокат Романа Каверина не согласился с продлением ареста своего подзащитного и подал жалобу на решение районного суда в высшую инстанцию.

Напомним, тело 30-летней Ирины Янковской нашли 2 ноября 2022 года возле клуба «Карамболь» на улице XXII Партсъезда. Ее убили ударом ножа в грудь. Предполагаемого преступника задержали в течение нескольких часов. Им оказался 33-летний Роман Каверин, который уже не раз был судим. Как ранее писала «Комсомолка», Ирина Янковская работала в отделе по делам несовершеннолетних. В 2019 году она завоевала титул «Мисс Самарская полиция». У девушки осталась дочь-школьница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отказала и ударила по лицу»: убийца рассказал, за что вонзил нож в грудь «Мисс полиции» в Самаре

Убийца рассказал, за что вонзил нож в грудь «Мисс полиции» в Самаре возле ночного клуба 2 ноября 2022 (подробности)

«Пырнул и пошел в другую сторону»: опубликовано видео допроса убийцы Мисс Самарская полиция – 2019

В Самарской области правоохранители допросили убийцу Ирины Янковской (подробности)

Большую часть жизни провел в тюрьме: что известно об убийце самарской «Мисс Полиция-2019»

Самарскую «Мисс Полиция-2019» Ирину Янковскую убил пьяный уголовник 2 ноября 2022 (подробности)

«Забил молотком отца-уголовника»: вскрылись шокирующие факты из биографии убийцы «Мисс Самарская полиция-2019»

Убийца самарской «Мисс Полиция – 2019» отсидел 8 лет за расправу над отцом, который до этого прикончил его мать (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал