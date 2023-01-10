Стала известна судьба еще двух самарских бойцов, попавших под обстрел в Макеевке

Губернатор навестил мать военнослужащих, которые попали под удар ВСУ в Макеевке Фото: правительство Самарской области

Стала известна судьба еще двух уроженцев Самарской области, которые попали под обстрел в Макеевке в новогоднюю ночь. Речь идет о сыновьях Елены Глотовой из Нефтегорского района. К счастью, молодые люди выжили. С поиском бойцов матери помог губернатор Дмитрий Азаров.

По словам женщины, одни из сыновей на днях вышел с ней на связь. Он рассказал, что при взрыве в Макеевке они выбежали оттуда, где находились. Подробности говорить не стали, ограничились только: «Мама, не переживай. Мы живы». Также бойцы попросили сообщить об этом, чтобы их не считали без вести пропавшими.

— Я на это сразу отреагировала. Позвонила в службу поддержки в Москву на номер министерства обороны. Очень волнуюсь за ребят, — рассказала женщина на встрече с Дмитрием Азаровым 9 января 2023 года.

Елена Глотова обратилась к губернатору за помощью. Он выяснил, где сейчас ее сыновья. По словам главы региона, подразделение, где находятся бойцы, вывели «за ленточку». В настоящее время оно проходит доукомплектование и восстанавливает боеготовность. Дмитрий Азаров пообещал женщине, что увидится с ее сыном.

— Передам ему от вас горячий привет. Если решите и сами доехать, мы вам условия создадим, — сказал губернатор.

Также глава региона отметил: в ближайшее время планируется провести телемост. Родственники смогут пообщаться с военнослужащими — участниками СВО.

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