Движение транспорта восстановили по ул. Фрунзе в Самаре 12 января 2023 года

Автобусы вновь вернулись на прежние маршруты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в четверг, 12 января 2023 года, в Самаре восстановили движение транспорта по улице Фрунзе. Проезд там ограничивали на время тушения пожара в доме на улице Некрасовской.

Пожарные перекрыли движение по улице Фрунзе с 12:00 среды, 11 января 2023 года. В течение всего дня нельзя было проехать от улицы Льва Толстого до улицы Ленинградской. Из-за этого автобусы №№ 3, 24, 34, 37, 47 и 61 временно пустили в объезд. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, сегодня утром движение по участку было восстановлено.

Напомним, пожар в трехэтажном жилом доме № 25а по улице Некрасовской начался около 10 часов утра 11 января 2023 года. Огонь охватил территорию площадью 800 кв. м. Сотрудники МЧС локализовали возгорание ближе к трем часам дня. Ликвидация открытого горения была объявлена в 20:19. Полная ликвидация — в 8:40 четверга, 12 января. В тушении пожара были задействованы 213 человек и 69 единиц техники.

К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. Погибли 4-летняя девочка и 58-летняя женщина. Также пострадали два человека: взрослый и ребенок (мальчик). Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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