Еще с двумя героически погибшими бойцами простились в Самарской области 11 января 2023

Павших военнослужащих проводили со всеми воинскими почестями
В среду, 11 января 2023 года, в Самарской области похоронили еще двоих участников СВО. В последний путь проводили Юрия Еськина из Волжского района и Александра Радаева из Борского района.
— Сегодня в нашем поселении простились с Юрием Еськиным, который погиб при обстреле в Макеевке (ДНР). Указом президента РФ он был награжден орденом Мужества. Посмертно, — сообщили в администрации пгт. Смышляевка Волжского района.
В селе Коноваловка Борского района накануне простились с Александром Радаевым. По словам главы Борского района Эдуарда Ардабьева, военнослужащий погиб при выполнении задач в ходе проведения СВО.
— В такие минуты трудно что-то говорить. Это большая трагедия для всех нас. Мои соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами, — написал на своей странице в соцсети чиновник.
По словам Эдуарда Ардабьева, сержанта Александра Радаева отметили за проявленные отвагу и самоотверженность. Его посмертно наградили орденом Мужества.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким павших бойцов.
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