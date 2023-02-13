Суд вынес решение по искам прокуратуры к самарским чиновникам из-за поездки в Дубай

Служители Фемиды частично удовлетворили требования надзорного ведомства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары вынес решение по искам прокуратуры к городским чиновникам. В числе ответчиков мэр Елена Лапушкина, ее первый заместитель Максим Харитонов, глава департамента транспорта Сергей Маркин и бывший руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов. У надзорного ведомства возникли к ним претензии после поездки в Дубай.

Напомним, скандал разгорелся в летом 2022 года. Поводом стала командировка нескольких чиновников в ОАЭ. Они ездили в Дубай в мае-июне 2021-го для прохождения обучения, которое организовали в рамках образовательной программы для 100 крупных городов России. Прокуроры полагают, что после возвращения в Самару сотрудники горадминистрации незаконно возместили себе из бюджета от 70 до 110 тысяч рублей. В эти суммы вошли трансфер, проживание в отеле, затраты на выбор места в самолете. Сотрудники надзорного ведомства заподозрили, что целью поездки был туризм.

В дальнейшем прокуроры обратились в суд с двумя исками. Основное их требование — возврат в бюджет необоснованно перечисленных денег. Служители Фемиды озвучили свое решение в начале февраля 2023 года. Они удовлетворили иски, но частично. Однако, какие именно требования поддержали судьи, пока неизвестно.

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