В Самарской области в 13,1 раз выросло число заболевших гриппом в январе 2023

В январе этого года в регионе оказалось 523 заболевших гриппом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области весь осенне-зимний сезон циркулирует активными темпами грипп. По данным Самарастата, в январе 2023 года заболеваемость гриппом выросла в 13,1 раз.

Так, по данным на январь этого года в регионе оказалось 523 заболевших гриппом, а в январе 2022 года было выявлено всего 40 случаев.

Напомним, зимой 2022-го в регион пришел самый опасный свиной грипп. Число заболевших резко росло от недели к неделе. Жители стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. А самарский врач рассказала о «тридемии» и особенностях профилактики.

Также в Самарастате представили информацию по заболеваемости сифилисом, гонореей и ВИЧ. Количество больных в 2023 году выросло.

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