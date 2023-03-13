Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 8:44

В Самарской области в 13,1 раз выросло число заболевших гриппом в январе 2023

Год назад заболевших было значительно меньше
Ирина СИНЕГУБОВА
В январе этого года в регионе оказалось 523 заболевших гриппом.

В январе этого года в регионе оказалось 523 заболевших гриппом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области весь осенне-зимний сезон циркулирует активными темпами грипп. По данным Самарастата, в январе 2023 года заболеваемость гриппом выросла в 13,1 раз.

Так, по данным на январь этого года в регионе оказалось 523 заболевших гриппом, а в январе 2022 года было выявлено всего 40 случаев.

Напомним, зимой 2022-го в регион пришел самый опасный свиной грипп. Число заболевших резко росло от недели к неделе. Жители стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. А самарский врач рассказала о «тридемии» и особенностях профилактики.

Также в Самарастате представили информацию по заболеваемости сифилисом, гонореей и ВИЧ. Количество больных в 2023 году выросло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал