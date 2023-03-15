Никита Михалков предложил отправить на передовую самарского депутата с лапшой на ушах

Никита Михалков считает, что Михаил Абдалкин должен отправиться в зону СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный кинорежиссер, актер и продюсер Никита Михалков высказался насчет перформанса самарского депутата Михаила Абдалкина. Он предложил отправить парламентария, который слушал послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах, на передовую.

— Самарский депутат Михаил Абдалкин слушает послание президента Федеральному собранию, а на ушах у него лапша. Думаю, утонченный зритель поймет ироничный смысл этого перформанса. Одно жалко, что бесстрашие коммуниста пропадает в одиночестве у телевизора. Я бы предложил отправить его на передовую вот прям так — с лапшой на ушах, — сказал в очередном выпуске своей передачи «Бесогон» Никита Михалков. Ведущий также предложил, чтобы Михаил Абдалкин пересказал однополчанам то, что он услышал от главы государства.

Напомним, скандал с участием депутата-коммуниста Михаила Абдалкина разгорелся в конце февраля 2023 года. Парламентарий выложил на своей странице в соцсети ролик, на котором он сидит перед монитором с лапшой на ушах во время послания президента. Коллеги парламентария осудили его за такой поступок, назвав его недопустимым. Народному избраннику объявили публичное порицание. Руководству партии КПРФ рекомендовали исключить его их своих рядов, но пока решение не принято.

Между тем, Михаил Абдалкин попал под суд. Его обвинили в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. На первом заседании депутат заявил, что не оскорблял армию. Лапшу на уши он надел якобы из-за того, что не услышал, чего хотел. В результате было решено отправить пост парламентария на экспертизу. Рассмотрение дела будет продолжено 16 марта.

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