Число погибших от отравления сидром увеличилось до семи в Самарской области

Число жертв паленого сидра в Самарской области продолжает расти
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Самарской области возросло число жертв контрафактного сидра. Во вторник, 6 июня 2023 года, стало известно, что скончался еще один человек. Количество погибших теперь составляет 7. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.
- 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в больницах региона. Им оказывается необходимая медпомощь, - отметили в Минздраве.
Напомним, о первых случаях отравления в Самарской области стало известно в понедельник, 5 июня 2023 года. В СУ СК по региону сообщили, что после употребления сидра погибли две жительницы Новокуйбышевска. Было возбуждено уголовное дело. Утром 6 июня появилась информация о 6 погибших и 14 пострадавших. Теперь стало известно, что одного пациента спасти не удалось.
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