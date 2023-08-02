Дмитрий Азаров поблагодарил правоохранителей за поиск водителя катера, травмировавшего девочку

По поручению губернатора этот вопрос находится на особом контроле минздрава области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли водителя катера, который травмировал 12-летнюю девочку винтом катера. Им оказался местный житель. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу по поиску виновного.

— Благодарю правоохранительные органы за скрупулезную работу по поиску виновного в этом происшествии. Да, сейчас он выражает готовность сотрудничать со следствием. Но то, что он бросил раненого ребенка и скрылся, к тому же отмалчивался, пока его не вычислили оперативным путем, говорит о многом. Уверен, он получит по заслугам, — сказал глава региона.

Напомним, 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина мужчина наехал на катере на 12-летнюю девочку, которая в это время плавала. Судно сильно травмировало ноги ребенка. Школьницу доставили в больницу – врачам удалось спасти ноги, но о дальнейшем прогнозе пока ничего неизвестно.

В настоящий момент проводятся следственные действия. Дмитрий Азаров отметил, что сейчас главное сделать все, чтобы пострадавшая девочка поскорее восстановила здоровье. По поручению губернатора этот вопрос находится на особом контроле минздрава области.

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