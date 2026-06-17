В Самаре проводят техническое обследование дома на XXII Партсъезда после пожара

Обследование продлится до 19 июня. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре продолжается обследование дома № 20 на улице XXII Партсъезда, где произошли взрыв газа и пожар. Специалистам обеспечили безопасный доступ в здание. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Следователям предстоит определить причину случившегося, а экспертам организации дать оценку технического состояния дома. На этом основании будет приниматься решение о судьбе здания. Заключение будет получено через неделю после завершения обследования», – рассказал мэр.

Утром 15 июня специализированная организация и управляющая компания начали обследовать здание, но это пришлось приостановить из-за угрозы обрушения. К вечеру аварийно-спасательные работы возобновились.

После них стартовало техническое обследование строительных конструкций дома. Оно продлится до 19 июня. После получения заключения состоится повторное заседание комиссии. По результатам анализа будет принято решение о состоянии дома и дальнейшем его восстановлении либо расселении.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов.

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