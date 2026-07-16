Суд в Самаре назначил повторную проверку поведения Таисии Киселевой

Проверка показала, что Таисия Киселева не нарушает режим Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля в Самаре проходит новое заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Перед его началом УФИН озвучило итоги проверки поведения одной из подозреваемых Таисии Киселевой. Пожилую женщину обвиняют в том, что она притворилась Натальей Тарховой, чтобы продать ее машину. Киселева находится под домашним арестом, но ранее ее заподозрили в прогулках в обход ограничений.

«По данным ведомства, меры пресечения соблюдаются. Установлен радиобраслет, запрещено пользоваться мобильным телефоном», – сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Проверка показала, что Таисия Киселева не нарушает режим и не общается с посторонними, но 18 июня связывалась с сотрудником ФСИН и сообщала, что ей нужно вызвать скорую.

Судья осталась недовольна такими результатами проверки и потребовала провести ее повторно. В частности, нужно изучить моменты, когда Киселева встречалась с внучкой, дочерью и другими лицами.

Напомним, что главной подозреваемой в убийстве Тарховых считают их единственную внучку Екатерину. По версии следствия, у нее были сообщники из семьи Метревели, которые сейчас скрываются за границей. на прошлом заседании показания давали их родственники.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда 16 июля, все подробности громкого дела читайте по ссылке.

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