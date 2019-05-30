Шла по улице и стреляла по людям с собаками: в Самаре полицейские задержали неадекватную женщину с пистолетом

Перекресток Ярмарочной и Ленинской в Самаре становится каким-то страшным для местных собаководов. Еще не забыта история Владимира Шумилина, защищавшего своих собак от вооруженных людей на иномарке, как произошел еще один похожий случай. В эпицентре событий в этот раз оказалось соседка дяди Вовы - Екатерина Яндукова.

- В 23-20 я пошла гулять с двумя собаками. Шла по улице и увидела, что на встречу мне шла женщина и на вытянутой руки держала пистолет, - рассказывает Екатерина корреспонденту "Комсомолки". - Она подошла ко мне и сказала: "Если собаки ко мне подойдут - я их пристрелю". Хотя те были на поводках.

Наша собеседница сделала замечание незнакомке, заявив, что не даст своих питомцев в обиду. Вооруженная дама пошла дальше, следом за ней двигался какой-то мужчина. Яндукова продолжила прогулку с животными и спустя какое-то время услышала стрельбу.

Вот такой пистолет отобрали у женщины, стрелявшей по собакамФото: из личного архива

- Когда мы разошлись, она, вроде бы, спокойно себя вела. Я дошла до угла и услышала, как прогремели выстрелы, - говорит Екатерина. - Вернулась и увидела, как эта женщина идет по улице Ленинской и стреляет в сторону пары, которая тоже выгуливала двух собак. Не попала - была пьяна. Они подбежали и стали отнимать у нее пистолет.

На место событий вызвали сотрудников полиции. Те доставили участников происшествия в отдел для разбирательства. Екатерина написала заявление по факту угроз в ее адрес. Пистолет - по предварительным сведениям, газовый - изъяли.

В ОВД нарушительнице порядка задали вопрос - почему она шла с оружием по людной улице?

Женщина стреляла по собакам в Самаре.

- Она ответила, что здесь мужик живет с собаками и собаки всех кусают. Имела в виду Шумилина. Но вчера на улице не было ни одной его собаки! Все во дворе, - поделилась Екатерина Яндукова. - Вообще, она вела себя неадекватно и в участке угрожала, что найдет меня сама, или это сделают ее друзья, что мне отомстят.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. Уголовного дела пока не заведено.

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