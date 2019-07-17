«Отказался от воспоминаний»: маньяк с ножом из Тольятти заявил, что не нападал на женщину 4 года назад

В Автозаводском районном суде Тольятти слушается дело 22-летнего Артема Семенова. Молодого человека в городе называют «маньяк с ножом». В декабре прошлого года Артем держал весь Автоград в страхе, совершая, по версии следствия, жестокие нападения на женщин.

— Сейчас идет судебные следствие. Стороны допрашивают свидетелей, которых в деле на сегодняшний день 28 человек, — рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в прокуратуре Автозаводского района, которая представляет сторону обвинения.

Сам Артем еще не давал показания. Однако на первом заседании он удивил участников процесса, отказавшись от участия в первом эпизоде, который датирован 10 февраля 2015-го. Тогда вечером злоумышленник нанес ножевые ранения местной жительнице на бульваре Космонавтов, 14. Преступление 4 года оставалось нераскрытым, пока сам Семенов после задержания в 2018-м в нем не сознался. Сейчас он утверждает, что к тому случаю отношения не имеет, хотя ранее жертва опознала своего давнего обидчика.

Пик активности злодея пришелся на конец ноября — начало декабря 2018 года. Как говорят правоохранители, пьяный Семенов в вечернее время атаковал женщин на улицах Автозаводского района автомобильной столицы. Двое пострадали 29 и 30 ноября, еще трое — 1 декабря. Кого-то налетчик бил ножом, которые специально покупал для своих темных дел, кого-то — голыми руками, да так сильно, что однажды сломал кисть.

3 декабря — к тому времени дамы боялись выходить на улицы, а мужчины собирались в добровольные дружины и охраняли девушек — Артем на попутках уехал в столицу. На тот момент полиция его личность уже установила и ориентировки были распространены не только по Самарской области, но и по всей стране. Один из водителей, подвозивших Семенова в Москву, узнал его и передал информацию силовикам. 6 декабря подозреваемого задержали на Казанском вокзале.

Признание маньяка с ножом.

— Я входил в такое состояние, думал над тем, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, я напивался сильно, я пил водку и в таком состоянии я просто делал все это, — так описал молодой человек свои действия на первом допросе.

На следствии он еще добавил, что бить женщин ножом его призывали голоса в голове. Тем не менее, эксперты признали парня вменяемым.

Сейчас слушания продолжаются. Артему Семенову грозит до 12 лет лишения свободы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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