В Тольятти правоохранители закончили расследовать преступления "маньяка с ножом"

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-09T19:05:33+03:00

Дело Артема Семенова, в конце прошлого года державшего в страхе весь город, передали в прокуратуру

Изменить размер текста: A A

Близится к финалу громкая криминальная история из Автомобильной столицы. 22-летний Артем Семенов, которого жители Тольятти прозвали "маньяк с ножом", в скором времени предстанет перед судом.

- 8 мая материалы по делу Семенова поступили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После того, как стороны с ним ознакомятся, они поступят в суд для рассмотрения по существу, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Автозаводского района.

Напомним, что Артем в конце прошлого года держал в страхе весь город. По версии правоохранителей, он совершил сразу несколько нападений на женщин. Кого-то резал ножом, других избивал. Сейчас ему вменяют 6 преступлений - 3 по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", еще 3 по статье "Побои". Первый эпизод датирован еще 2015 годом. Молодой человек свою вину признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маньяк с ножом из Тольятти вспомнил свою первую жертву: это оказалось нераскрытое дело 2015 года

Артем Семенов напал на 18-летнюю девушку на бульваре Космонавтов, нанес ей ножевые ранения и убежал (подробности)

«Думал, что девушка изменяет с лучшим другом, и напивался»: «маньяк с ножом» из Тольятти на видео рассказал, почему нападал на женщин

Оперативники опубликовали видеозапись задержания Артема Семенова в Москве на вокзале (подробности)

Город в панике: уже шесть дней в Тольятти не могут поймать маньяка с ножом, нападающего на девушек

Женщины в автомобильной столице России боятся выходить из дома, улицы уже патрулируют фанаты ММА и местного хоккейного клуба: любой мужчина в коричневой куртке сразу попадает под подозрение (подробности)

Полиция объявила в розыск молодого электрика, которого считают маньяком из Тольятти

Журналисты «КП-Самара» узнали, что возможный маньяк с ножом в школе был тихим и замкнутым ребенком (подробности)

Маньяк с ножом в Тольятти 2018: что происходит, кого ищет полиция?

Полиция ищет маньяка с ножом в Тольятти, официально заявлено о двух нападениях, правда сами жители говорят, что все началось еще 29 ноября (подробности)

Бывшая возлюбленная «маньяка с ножом из Тольятти»: с девушками ему всегда не везло из-за истерик

Пассия Артема Семенова, которого задержали в Москве и считают тольяттинским «маньяком с ножом», рассказала журналистку «Комсомолки» о его странностях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU