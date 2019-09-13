Пил и шел «хулиганить» на улицы: «Маньяка с ножом» из Тольятти могут посадить на 13 лет

В Автозаводском районном суде Тольятти завершились прения по делу «маньяка с ножом», который нападал на улицах на женщин. Напомним, фигурантом по нему проходит 22-летний Артем Семенов.

- Гособвинение запросило подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Автозаводского района.

По версии следствия, Артем Семенов причастен в нападению на 6 женщин. По данным правоохранителей, первое преступление он совершил в феврале 2015 года, второе и третье — 29 и 30 ноября, а три следующих — 1 декабря 2018 года. Действовал молодой человек всегда по одной схеме: будучи пьяным, вечером выходил на улицу, и случайным образом выбирал себе жертву. В первых четырех случаях он использовал нож. Он наносил женщинам удары, а потом убегал. Как считают следователи, парень действовал из хулиганских побуждений. Некоторые его жертвы получили легкий вред здоровью, кого-то госпитализировали в больницу с более серьезными травмами.

На судебном заседании Артем Семенов признал свою причастность к преступлениям, совершенным в 2018 году, но свою вину в нападении на женщину в феврале 2015 года он отрицает. При этом в ходе предварительного расследования молодой человек давал признательные показания по этому эпизоду. К слову, ранее парень прошел судебно-психиатрическую экспертизу, она не выявила у него никаких отклонений. Как сообщили в районной прокуратуре, последнее слово Артема Семенова суд выслушает 30 сентября.

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