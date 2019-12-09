Взлет и падение Соболева, «сухари» Рыжикова и ярость Божовича: итоги осенней части РПЛ для «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на предпоследнем месте и с багажом из серии из шести матчей без побед. Не самая радужная ситуация для самарской команды. Исправлять ее «Крылья» будут только в марте, когда возобновится чемпионат. «КП-Самара» подводит краткие итоги первой части сезона 2019/2020 Российской премьер-лиги.

Теряли очки сразу сериями

Большую часть чемпионата команды уже сыграли. На весну РПЛ оставила только 11 туров. В 19 турах «Крылья Советов» смогли набрать 18 очков. Меньше только у «Сочи» (15 очков), однако у южан есть игра в запасе.

Сразу группа команд опережает «Крылья» на одно очко. Это «Ахмат», «Рубин» и «Оренбург». Последний также не сыграл одну встречу, как раз с «Сочи».

Эти 18 очков «Крылья» зарабатывали волнообразно. Первые три очка самарцы добыли в первом же туре. Сенсационно обыграли ЦСКА 2:0. Дублем отметился Александр Соболев. Тогда эта встреча положила начало голевой серии форварда «КС» и вселила в фанатов самарцев надежду.

«КС» стартовали в чемпионате России с неожиданной победы над ЦСКА, но и дальше удивлять игрой и результатами не смогли.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Однако вслед за ней последовала серия поражений, которая продлилась четыре матча. Причем потеряли очки «Крылья» в том числе и в играх с прямыми конкурентами – тульским «Арсеналом» и «Уфой». Примечательно еще одно – все матчи самарцы проиграли с перевесом в один мяч.

Казалось, что футбольные боги снова стали благосклонны к «Крыльям», когда подопечные Миодрага Божовича в Екатеринбурге обыграли местный «Урал» 3:1. Однако вслед за победой последовала очередная беспроигрышная серия – ничьи с «Динамо» и «Ахматом» и поражения от «Спартака» и «Краснодара», которых можно было избежать, не пропусти от красно-белых в концовке и забей Соболев «быкам» с пенальти.

Попутно самарцы пожертвовали Кубком России, уступив «Торпедо» в 1/16 финала 0:2.

Львиная доля очков «КС» первой части чемпионата пришлась на следующие три игры. Подопечные Божовича по очереди расправились со всеми прямыми конкурентами (читай, претендентами на вылет на тот момент): «Тамбовом», «Сочи» и «Оренбургом».

Матч в Оренбурге, правда. запомнился больше не счетом, а массовой потасовкой. Из-за нее наставник «Крыльев» Миодраг Божович был дисквалифицирован на три игры. Не простили за тычок соперника в живот и защитника самарцев Александра Анюкова. Он получил красную и дисквалификацию на два матча. Это, кстати, первая прямая красная карточка в карьере 37-летнего Анюкова.

Матч «Крыльев» с «Оренбургом» запомнился, в первую очередь, потасовкой в конце встречи. Фото: ФК «Оренбург».

Ну а дальше снова начались темные времена.

Соболев растерял свою магию

В следующих играх «Крылья» обязаны были набирать очки, тем более, что из-за большой плотности в турнирной таблице РПЛ любую команду после пары удачных матчей могло подбросить вплотную к лидирующей пятерке. Однако из-за этой же плотности два-три поражения могли забросить команду в самый подвал турнирной таблицы. Это и произошло с «Крыльями».

Александр Соболев – главное открытие «Крыльев» этого сезона.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Команда словно впала в анабиоз. Вернувшийся после вызова в сборную России Александр Соболев растерял всю свою магию. Оказалось, что кроме него в команде забивать некому. Пять матчей самарцы не могли поразить ворота соперника. В таких условиях набирать очки очень тяжело. В итоге – одна ничья (0:0 с «Рубином») и четыре поражения (от «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Уфы»).

Прервать безголевую засуху получилось только в последнем матче года. Сделал это центральный защитник – Никита Чернов, открывший счет в матче с «Уралом». В этой же игре самарцы забили снова – отличился форвард Деян Радоньич. Однако от поражения «Крылья» это не спасло, волжане уступили дома 2:3.

Из-за этого поражения и ничьи «Рубина»с «Сочи» «Крылья» перед зимней паузой опустились в зону вылета - на предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Но и это не последняя плохая новость для фанатов «КС». Александр Соболев, который всю осень шел на первом месте в гонке бомбардиров, потерял лидерство. Его обогнал Артем Дзюба, который воспользовался молчанием форварда «Крыльев Советов», а также безголевой серией форварда «Ростова» Элдора Шомуродова.

Соболев не забивал с 5 октября. Последний раз нападающий самарцев поражал ворота «Сочи». Этого времени Дзюбе хватило, чтобы догнать Соболева, подвинуть его с пьедестала и уйти на зиму в ранге лучшего бомбардира.

Соболев не забивает с 5 октября.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Рыжиков вышел на второе место по «сухарям»

Почти всю первую часть чемпионата Соболев был тем, кто забил больше всей команды. Однако в последнем матче года команда догнала своего бомбардира.

За 19 туров самарцы забили 20 голов. Из них 10 у Соболева. По два раза отличились Паул Антон и Деян Радоньич. По мячу на счету центральных защитников Максима Карпова, Тараса Бурлака и Никиты Чернова, а также полузащитников Максима Канунникова, Раду Гынсаря и Срджана Мияйловича.

Пропустили с начала чемпионата «Крылья» 25 голов. Больше всех – от «Краснодара» (четыре гола). При этом шесть матчей самарцы отыграли на ноль. Это позволило голкиперу «КС» Сергею Рыжикову выйти на чистое второе место по количеству сухих матчей в чемпионате России за все время, обогнав экс-вратаря «Локомотива» и «Динамо» Сергея Овчинникова. На счету стража ворот «Крыльев» 130 матчей на ноль. У лидера рейтинга Игоря Акинфеева таких встреч больше 200.

Серия «Крыльев» без побед достигла шести матчей.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Большой футбол вернется в Самару в марте

Чемпионат России для «Крыльев» возобновится в марте следующего года домашней игрой против «Оренбурга». Скорее всего, матч пройдет на «Самара Арене». Однако нельзя исключать, что игру могут перенести на «Металлург», если газон основного стадиона «КС» будет не готов.

Всего дома весной самарцы сыграют всего пять матчей. Помимо «Оренбурга» на «Самара Арене» «Крылья» примут «Ахмат» (20-23 марта), «Ростов» (17-20 апреля), «Краснодар» (8-11 мая) и «Сочи» (15-18 мая). Двумя встречами с южными клубами «КС» завершат чемпионат.

На выезде самарцам предстоит встретиться с «Рубином», «Тамбовом», «Зенитом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Динамо».

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