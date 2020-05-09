Коронавирус в Самаре, последние новости на 9 мая 2020 года: новые случаи заражения и открытие еще одной лаборатории

Усиление контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, правила захоронения усопших, новые заболевшие и новые выздоровевшие - что происходит в городе, и каковы последние новости про коронавирус в Самаре на 9 мая 2020 года.

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 9 мая 2020 года

300 зараженных коронавирусом пациентов на данный момент зарегистрировано в Самаре. Всего же в регионе насчитывается 802 пациента с диагнозом «коронавирус». В числе лидеров по числу зараженных областная столица, на втором месте Тольятти – 221 заболевший, далее Сызрань – там 99 пациентов. Увы, в нашем регионе не осталось городов, где нет хотя бы одного больного коронавирусом. К печальной статистики добавились Нефтегорск и Похвистнево. Здесь нашли по одному зараженному.

Наглядно оценить ситуацию в Самарской области можно на интерактивной карте распространения коронавируса.

По данным регионального операштаба 8 мая вылечились еще 20 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

- Из Самарской городской больницы 6 выписаны 2 пациента. Один - из числа контактных с ранее заболевшим, другой был обследован с ОРВИ. Болезнь протекала в лёгкой форме. Также в Самаре и Тольятти выписаны 13 пациентов. Болезнь у них протекала в нетяжелой форме. Кроме того, завершили амбулаторное лечение 5 пациентов. Состояние всех выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус отрицательные. Пациенты выписаны с необходимыми рекомендациями, - сообщили в штабе.

Таким образом, на сегодняшний день в Самарской области 102 человека выздоровели.

За прошедшие сутки было проведено 2587 лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением остаются 569 человек.

Дополнительная лаборатория

Еще одна лаборатория в Самаре начала принимать желающих сдать тест на коронавирус – это лаборатория «Гемотест».

– Тесты планируется делать тем, у кого нет никаких симптомов ОРВИ. Также пациент не должен контактировать с теми, кто заболел коронавирусом за последние две недели. Это поможет выявить бессимптомных носителей инфекции, – сообщает портал лаборатории.

Тестирование платное. Бесплатные тесты на инфекцию в регионе делают только по направлению врача.

Маски проверят народные дружинники

В регионе продолжают действовать ограничительные меры и масочный режим. Так, согласно Постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 1 мая все жители региона обязаны находиться в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, в средствах индивидуальной защиты. Проверять наличие защитных масок у пассажиров общественного транспорта теперь будут добровольные народные дружины. Они заглянут в трамваи, троллейбусы, автобусы и даже в коммерческий транспорт. В период пандемии рейды во всех видах общественного транспорта будут продолжаться ежедневно, в том числе 9,10,11 мая.

Как хоронят пациентов с коронавирусом

Жителям Самарской области подробно рассказали об особенностях захоронения усопших с диагнозом «коронавирус». Если усопшего не кремируют, то во время захоронения необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Так к месту погребения гроб привозят уже закрытым, катафалк или спецтранспорт после церемонии обязательно дезинфицируют.

Изменения придется внести и в количество участников траурной процессии. Допускаются только самые близкие родственники усопшего. При этом все участники должны соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра и носить медицинские маски. Подробнее об этом здесь.

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