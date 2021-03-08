Жизнь «за баранкой», борьба с насилием и любовь к детям : 5 женщин, которые нас удивляют

Валентина Анохина получила права в 1953 году

67 лет «за баранкой» автомобиля

Валентине Ивановне Анохиной 87 лет, 67 из них – она является водителем. Ездить начинала на отцовском «Москвиче».

- Через некоторое время после этого во время сборки урожая в колхозе выяснилось, что у нас заболел водитель погрузочного транспорта. Что делать? Машина простаивает, работа – тоже. Стали выяснять, у кого есть водительское удостоверение и кто умеет обращаться с машиной. Я сразу вызвалась помочь. Так я – тогда еще молодая и стройная девушка - впервые села за руль грузовика, - с гордостью вспоминает Валентина Ивановна.

С тех пор прошло много лет, Валентина Анохина успела поработать на заводе, построить 188 гаражей и возглавить гаражный кооператив в Самаре. Должность председателя она до сих пор не оставила, как и руль своей машины.

Накануне 8 марта поздравить супер-опытную автомобилистку приехали полицейские. Валентине Ивановне вручили поздравительный диплом от начальника областной ГИБДД Юрия Некрасова, цветы, поблагодарили за соблюдение ПДД и пожелали еще многих лет безаварийного вождения.

Елена Белова не дала в обиду себя и своих дочек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Женщина с большим сердцем

13 мая 2019 года Елена и Александр познакомились в детдоме с Настей и Сашей. Семейная пара хотела взять одного ребенка, но две сестренки сразу показались родными, «своими», их никак нельзя было бросить.

В июле девочки впервые переступили порог нового дома, познакомились со страшим братом (тоже Сашей), казалось, все самое страшное позади. Но нет. Осенью выяснилось, что биологическая мама девочек оставила им не столько наследство, сколько головную боль – а точнее, долгов на 2 млн рублей, о которых Елену и Александра никто не предупредил.

- От нас все ждали, что мы сдадим детей обратно в детдом, - признавалась позже Елена. – Но на самом деле у нас такой мысли ни разу не возникло. Даже когда ночами сидела над кипой бумажек и плакала от бессилия. Я знала: это мои дети, я их не предам.

При помощи общественников, адвокатов, депутатов, журналистов и меценатов семья «победила», долги погасили, и жизнь постепенно вошла в нормальное русло.

Анастасия Бабичева продолжает развивать проекты, которые борются с разными проявлениями насилия Фото: Соцсети

Борец за справедливость

Анастасия Бабичева – волонтер, журналист, переводчик, координатор работы с нуждающимися семьями в организации «Домик детства», а еще – руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие».

У Анастасии двое детей, но при этом она находит время для сопереживания и помощи пострадавшим от насилия. Чаще это женщины и дети.

Именно Анастасия Бабичева и ее проект позволили рассказать на страницах «КП-Самара» о пережитом ужасе жертве травли со стороны соседей, а также жертвам домашнего насилия. О безразличии и беспомощности правоохранительных органов мы узнали из истории девушки, которую целый год преследовал парень – до этого она виделась с ним один раз в жизни.

Новый проект Анастасии – профилактика насилия среди подростков «Искусство ненасильственных отношений», который представляет собой лагерь дневного пребывания, во время которых ребят в возрасте от 12 до 18 лет учат в том числе, как бороться с собственной агрессией.

Ольга Шелест - подполковник полиции в отставке, сейчас - глава благотворительного фонда "ЕВИТА" Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Автор особого счастья

У Ольги Шелест тоже двое детей. Тимур уже взрослый, а о Юрике врачи говорили, что ему и до 3 лет не дожить. Но в этом году Юрику исполнилось 7 лет, и его мама мечтает о том, чтобы он пошел в школу.

Сегодня она возглавляет благотворительный фонд «ЕВИТА», который помогает неизлечимо больным детям. Ольга Шелест – тот человек, который в ночи ответит на звонок женщины, у которой нет больше сил бороться с системой, и поможет решить чуть ли не любую проблему, потому что смогла объединить вокруг себя друзей, единомышленников и неравнодушных врачей, чиновников и общественников всех мастей.

А еще Ольга Шелест помогает находить родителей особенным деткам – ведь за ребенком, который, возможно, никогда не сможет ходить, увы, не выстраиваются в очередь мамы и папы. Но когда о таком малыше в соцсетях пишет Ольга Шелест, случается чудо: через какое-то время находится семья, которая вдруг понимает, что жить не может без этого ребенка. Так папы, мамы и дети с помощью Ольги Шелест обретают свое особое счастье.

Марина Федотова оформляет НКО, чтобы волонтеры могли законно помогать тем, кто в этом нуждается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чужих в беде не бросит

Марина Федотова вместе с друзьями-единомышленниками в Тольятти организовала волонтерское движение «Право на счастье». У каждой из женщин, которые в него входят, есть свои дети, но каждая из них, узнав о том, что где-то ребенок – в беде, не могла в свое время сомкнуть глаз ночью.

Объединила волонтеров история брата с сестрой из одного из сел Самарской области. Мама детей срывала злость на девочке, и ребенок в итоге попал в больницу я тяжелом истощении, с выбитыми зумами и гематомами по всему телу. Горе-мать лишили родительских прав, ее детям нашли новую семью, а Марина и ее друзья-волонтеры продолжили свой «крестовый поход», против нерадивых родителей.

Также они помогают семьям, которые оказались в беде: продуктами, вещами, - всем, о чем попросят. И мечтают о том, что однажды женщины и дети, с которыми плохо обращаются в семье, смогу просто обратиться за помощью и получить ее без многочисленных формальностей и проверок.

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