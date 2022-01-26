57 ударов топором и не только: самарские следователи рассказали, как была убита Екатерина Пузикова

Екатерину Сокирскую обвиняли в отравлении мужа-банкира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд направлено дело по факту убийства Екатерины Сокирской (Пузиковой), сообщают в прокуратуре Самарской области. Обвиняемым является ее бывший муж Алексей Рясков, которого задержали, а затем нашли мертвым в больнице УФСИН.

Екатерину Сокирскую обвиняли в убийстве мужа-банкира Дмитрия Пузикова. В 2012-м году банкир после встречи с друзьями у себя дома попал в больницу с отравлением и в дальнейшем скончался.

После долгих судебных разбирательств Екатерину дважды признавали виновной и приговорили к длительному сроку заключения. Но затем апелляционный суд ее оправдал и признал потерпевшей.

Екатерина в дальнейшем собиралась отсудить у государства моральный ущерб в 10 млн рублей. Что касается отравления банкира, то после того, как женщину оправдали, нового подозреваемого в убийстве так и не появилось. Вдова отравленного банкира в дальнейшем стала адвокатом, а жила она в Краснодаре.

Убийство Сокирской

Летом прошлого года бывший возлюбленный Сокирской Алексей Рясков, с которым она познакомилась во время домашнего ареста, разместил в Instagram видео, на котором он утверждал, что вместе с адвокатами и родителями Екатерины помогал ей избежать ответственности за убийство мужа-банкира.

После того, как Рясков выложил видео, Сокирская прибыла в Самару. В своей квартире она встретилась с Рясковым, а на следующий день женщину обнаружили мертвой.

Алексей и Екатерина познакомились, когда она была под домашним арестом

По данным следственного управления СК РФ по Самарской области, Рясков дождался прилета Екатерины и на арендованном автомобиле отправился к ней домой. Мужчина дожидался ее на лестничной площадке, а когда она пришла, сообщают следователи, с силой завел ее в квартиру.

Сам Рясков в дальнейшем рассказывал в суде, что у них произошел конфликт из-за денег. Во время их перепалки, по словам Ряскова, Екатерина схватила нож и ткнула его в грудь. Мужчина взялся за топор и несколько раз ее ударил. В суде Рясков рассказал, что, когда уходил, девушка еще была жива.

По данным следователей, мужчина нанес девушке не менее 57 ударов топором и другими предметами, после чего скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Ряскова затем нашли неподалеку от одного из заволжских сел. Местные жители сообщили в полицию, что на улице бегает мужчина в неадекватном состоянии. Это и был Рясков. Его задержали и привезли в суд, где он предстал перед присутствующими в пляжных шортах, с поцарапанными руками и ногами.

Смерть Ряскова

В суде Алексей выглядел плохо и говорил, что смертельно болен. В изоляторе его осмотрели медики и пришли к выводу, что мужчина нуждается в лечении. Его отправили в ведомственную клинику УФСИН, где в дальнейшем мужчину нашли мертвым. Правоохранители считают, что Рясков покончил с собой.

Ряскова задержали и отправили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи пытались его спасти, но реанимационные действия ни к чему не привели. По официальной версии, Рясков совершил самоубийство, криминального состава в произошедшем правоохранители не усматривают.

Как сообщают в следственном комитете, расследование уголовного дела по факту убийства Сокирской завершено. Дело направлено в суд для рассмотрения.

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