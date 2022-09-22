Коронавирус в Самарской области на 21 сентября 2022 года: за сутки заразу подхватили почти 2 тысячи человек

В Самарской области осенью 2022 года вновь начала расти заболеваемость COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область с наступлением осени захватила новая волна коронавируса. Количество заболевших увеличивается с каждым днем. Если летом 2022 года за сутки выявляли меньше 100 зараженных, то сейчас этот показатель приближается к 2 тысячам. Эксперты отмечают, что сентябрь и октябрь 2022 года будут наиболее тяжелыми. Именно на эти месяцы придется пик заболеваемости COVID-19.

Последние новости о коронавирусе в Самаре на 21 сентября 2022 года

По данным на 21 сентября 2022 года суточный прирост ковид-больных в Самарской области составил 1 951 человек. Общее число случаев заражения достигло 443 804. Больше всего инфицированных выявляют в крупных городах региона. В Самаре заразу подхватили 700 жителей, в Тольятти — 488, в Сызрани — 109, в Кинеле — 74, в Отрадном — 55, в Новокуйбышевске — 46, в Чапаевске — 39. Меньше всего зараженных в Ставропольском районе — всего 3 человека.

Значительную часть инфицированных — 1780 человек — выявили среди пациентов, у которых изначально диагностировали пневмонию или ОРВИ. Еще 171 больного — при профобследовании тех, кто не имел никаких клинических проявлений.

За сутки в больницы Самарской области госпитализировали 119 пациентов. Отметим, что каждый день это число разное. В какие-то дни на больничные койки отправляют по 30-50 человек, в другие — больше 100.

Несмотря на то, что в регионе в последнее время выявляют много больных, растет и количество выздоровевших. По данным на 21 сентября 2022 года лечение закончили еще 1 659 человек. За все время победить COVID-19 удалось уже 419 638 жителям губернии.

Обновляется и статистика смертей. К сожалению, умерли еще трое больных. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 8 008 человек.

Вакцинация против коронавируса

Медики призывают жителей Самарской области пройти вакцинацию или ревакцинацию против коронавируса. По их словам, прививка в 22 раза снижает смертность от COVID-19, также она помогает легче перенести болезнь. В первую очередь поставить защиту необходимо пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

Сейчас в Самарской области работают более 200 прививочных кабинетов. 17 из них открыты круглосуточно. Также вакцинацию можно пройти в специальных пунктах, которые разместили в торговых центрах.

В сентябре 2022 года в поликлиники региона должны доставить новые прививки — назальные. Это тот же самый «Спутник V», только в организм человека он будет попадать не через укол, а через полость носа. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, принципиальной разницы между вакцинациями нет. Человек может сам решить, какую прививку ему лучше сделать — с помощью инъекции или назально.

Коронавирусные ограничения в Самарской области

Пока в Самарской области не вводят новые коронавирусные ограничения. Нет ли QR-кодов, ни официального масочного режима. Однако медики все равно рекомендуют жителям региона надевать маски в общественных местах и транспорте, а также чаще обрабатывать руки антисептиком и придерживаться соцдистанции. При этом в некоторых организациях уже ввели обязательное ношение СИЗов. Это преимущественно различные торговые сети. Объявления с призывами надевать маски также вновь вывесили в городском транспорте.

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