Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 24 октября 2022

Рассказываем, что случилось в Самаре за выходные

В Самаре создали уникальную печь для бойцов, участвующих в специальной военной операции, в небе над регионом сняли необычные облака, а также показали, как идет благоустройство парка «Молодежный».

Бойцов, участвующих в специальной военной операции, согреет уникальная печь «Самарочка». Изобретенная в Самаре печь работает на дизельном топливе и является безопасной в использовании. Печь сгодится для приготовления пищи и просушки вещей.

В Самаре задержали троих человек, подозреваемых в убийстве 29-летнего молодого мужчины. Убийство произошло в квартире одного из домов в поселке Мехзавод. Как выяснилось, во время ссоры при распитии спиртных напитков мужчины перешли к рукоприкладству. От полученных травм парень скончался. Чтобы скрыть следы преступления, тело разделили на фрагменты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Самарской области наблюдали необычное облачное одеяло. С помощью коптера самарский видеоблогер снял облака, которые скопились над землей плотной подушкой. На видео можно заметить, как формируются и перемещаются воздушные потоки.

В Самаре новогодние праздники планируется проводить без массовых гуляний. В привычном формате пройдут праздники для детей. Об аналогичных инициативах говорили и представители других регионов.

В Самаре показали, как идет благоустройство парка «Молодежный». В парке появится детские и спортивная площадка, велодорожки и теннисные столы. Уже скоро самарцы смогут посетить обновленную территорию и увидеть, как преобразился парк.

В Самарской области погиб 15-летний подросток, который на электроскутере врезался в металлическое ограждение. Сообщается, что ограждение находится около административного здания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Самаре задержан директор Фонда капитального ремонта по подозрению в хищении 2,2 млн рублей. Возбуждены два уголовных дела, которые объединены в одно производство. В настоящее время расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.