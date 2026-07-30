Сегодня Катя вновь была в темной одежде и с грустным видом. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

В Самарском областном суде завершилось 11-е заседание по делу об убийстве четы Тарховых. Выступили еще четверо свидетелей. Некоторые озвученные факты уже известны, но всплыла новая, необычная информация. Оказалось, что после расправы над экс-мэром Самары его внучка Екатерина Тархова консультировалась с юристом. На заседании работал корреспондент «КП-Самара». Рассказываем, как прошел суд над Екатериной Тарховой 30 июля 2026 года.

Просила консультацию, но перестала выходить на связь

Юрист Михаил Рыбаков рассказал, что познакомился с Катей весной 2024 года в суде Октябрьского района. Он приходил на заседания, а Тархова искала юридическую помощь. О том, что это внучка экс-мэра Самары, мужчина не знал. С Виктором и Натальей он тоже знаком не был.

Спустя полгода Тархова обратилась к нему по поводу бракоразводного процесса. А в январе 2025 года Михаилу вновь поступил звонок от Кати. Женщина задавалась необычным вопросом: что делать, если ее родственники исчезли или уехали. Юрист предложил личную встречу, но Тархова перестала выходить на связь.

На слова свидетеля Екатерина не реагировала, и в целом выглядела отстраненной, подавленной.

Показания свидетелей Тархова слушала отстраненно. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Дивиденды за деда

Директор ООО «Новитрек» Александр Дубинкин впервые выступил с показаниями, ранее его не допрашивали. С Виктором Тарховым знаком еще с 1982 года, они вместе основали компанию.

В конце декабря 2024 году он был в отпуске, когда ему позвонила главный бухгалтер. Она сообщила, что Екатерина Тархова просит денег. Виктор и Наталья на тот момент уже на связь не выходили. Сам Александр в последний раз общался с Виктором за полгода до описываемых событий.

С собой Екатерина принесла нотариальную доверенность, попросила 500 тысяч рублей. Александр дал ей свои личные средства. Позднее Катя обратилась за выплатой дивидендов деда.

Александр Дубинкин основал компанию вместе с Виктором Тарховым. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Ранее об этом рассказывал гендиректор «Новитрека» Сергей Ноздрачев. Он отметил, что был против выплат Кате. Его смутило, что сразу после ее прихода ему на электронную почту пришло сообщение якобы от Виктора: «Я нахожусь в Москве, все вопросы через Катю». Вот только подписи «В.А.Т.» не было, а Виктор так подписывал каждое свое сообщение.

Дать Кате денег все же решили: она сказала, что бабушка сильно болеет, и их семье предстоят большие траты. Ей поверили.

Ноздрачев подчеркнул, что «Новитрек» не будет направлять иск в суд, претензий к Тарховой у компании нет, поскольку дивиденды все равно причитались Виктору Тархову. А то, каким путем Катя их получила, уже на ее совести.

Катя совещалась с адвокатом. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Помощь Виктору и такси до аэропорта

Соседка Тарховых Ирина Шелест вспомнила, что в последний раз видела их, когда Виктору понадобилась помощь. К ним прибежала Наталья и рассказала, что ее супруг упал, его нужно поднять. Муж Ирины помог экс-мэру. Ранее он тоже выступал в суде и рассказывал, что Виктор поднялся довольно легко. Пьяным он не был, алкоголем от него не пахло.

После новогодних праздников в январе 2025 года Ирине позвонила Катя. Она пожаловалась на потоп. Придя в квартиру Тарховых, соседка заметила на полу воду. Дома было чисто, без подозрительных запахов.

На суде также выступил таксист, который рассказал о поездке в аэропорт 10 января 2025 года. В 11:44 он забрал парня неславянской внешности и отвез его в Курумоч. Вероятнее всего, им был Дмитрий Метревели, предполагаемый подельник Екатерины Тарховой. Именно он, по версии следствия, помогал Кате убивать родственников.

Обманутый покупатель

Еще одна пострадавшая сторона этой кровожадной истории – самарец Григорий Гробер, которому не посчастливилось купить у Кати автомобиль. Мужчина приобрел Toyota RAV4 за 1,5 млн рублей и еще около 300 тысяч рублей потратил на косметический ремонт машины. Григорий был уверен, что покупает иномарку у ее владелицы Натальи Тарховой.

Когда на встречу пришла внучка Натальи Катя, у мужчины возникли сомнения. Он попросил встречи с хозяйкой, но «Наталья» не могла – якобы была занята в офисе. Зато Катя любезно предложила позвонить бабушке. «Наталья» пообщалась с покупателем и даже продиктовала свои паспортные данные. Как выяснится позднее, на другом конце провода была 79-летняя Таисия Киселева, мать Светланы Метревели, которую обвиняют в организации убийства Тарховых. Она успешно притворилась Натальей, и Гробер поверил. Передал Кате деньги и забрал автомобиль. Позже его конфисковали в рамках следствия.

Григорий лишился и денег, и машины. Теперь он требует возместить ему ущерб в 1,6 млн рублей. Однако ни Катя, ни делящая с ней скамью подсудимых Таисия Киселева вину не признают.

Сейчас на все имущество Виктора и Натальи Тарховых наложен арест. Сегодня его продлили еще на три месяца.

Следующее заседание по делу состоится 3 сентября 2026 года.