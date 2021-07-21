Была ли более адская жара в Самаре: сравниваем июль 2010 и июль 2021

От жары в пору спасаться только на природе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый год в аномально жаркие дни лета мы невольно спрашиваем себя — а видела ли Самара более невыносимую погоду? С 2010-го года ответ - “да”. Тогда высокие температуры воздуха и засуха привели ко множеству ужасных пожаров, нанесших невосполнимый вред природе губернии и даже некоторым городам. Жители Тольятти и сравнивали происходившее с концом света — черное небо, кругом пепел, дышать невозможно из-за дыма. В 2021-м году лесные пожары тоже случаются, но ситуация совсем не такая катастрофическая. Возможно, дело в том, что противопожарное законодательство стало более совершенным. И, кстати, сейчас посещать леса на территории Самарской области полностью запрещено в большинстве районов — именно из-за сухой и жаркой погоды.

Если же брать чисто температурные показатели, то в некоторые дни июль 2021 оказывается более жестким, чем 2010. В день написания этого материала, 20 июля, в регионе местами ожидали жару до 41 градуса. Если бы прогноз сбылся, чего все-таки не случилось, рекорд максимальной температуры 2010-го мог быть перекрыт: в то лето он составил 40,6 градусов, и был достигнут 30 июля. В любом случае, 20 июля 2010 в Самаре были не такие уж страшные +29.

Другое дело среднемесячная температура. Сейчас июльское отклонение от самарской нормы +21,9 составляет не больше 2,5 градусов. В 2010 году аномалия достигла значения 5,4 градуса, что было на 1,8 жарче предыдущего адского июля. И мало сомнений, что на сей раз центральный летний месяц по средним показателям не станет особенным. Ведь метеорологи прогнозируют дожди, которые вскоре принесут и некоторое похолодание.

Об августе говорить пока рано. Но если он даст повод, “Комсомолка” вернется к теме сравнения с жарой 2010 года.

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