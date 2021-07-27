Что известно о памятнике Константину Головкину, который появится в Самаре в 2021

При таком размещении движению памятник мешать не будет

В 2021 году Самара широко отмечает 150-летие со дня рождения купца, мецената, художника, краеведа, археолога Константина Головкина. Более 50 событий приурочены к круглой дате, но одним из самых значимых несомненно станет установка памятника выдающемуся гражданину города. «Комсомолка» собрала в одном материале все факты о будущей достопримечательности, которая не может не волновать самарцев.

Как появилась идея. У многих краеведов, историков, да и просто работников культуры Константин Головкин всегда был в «коротком списке» на увековечивание. Но удобный повод появился только в 2021 году. Главным инициатором установки памятника стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В январе он сообщил о том, что переговоры ведутся, деньги на проект уже ищут во внебюджетных источниках, а как монумент будет выглядеть — решат горожане.

Головкин жил на Ленинградской, 34, но предварительный рендер показывал памятник в сквере возле Юности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Где и когда будет установлен. В начале марта 2021 было объявлено, что памятник предположительно появится на улице Ленинградской. В конце того же месяца Александр Хинштейн вместе с архитекторами, депутатами, общественниками и журналистами осмотрел несколько общественных пространств Самары. И тогда эксперты убедились, что лучшего места, чем популярная «пешеходка» действительно не найти. Тем более, что Головкин на Ленинградской жил.

Установка будет приурочена ко дню рождения купца, 29 декабря.

Как выбирали эскиз памятника. Архитекторы приступили к работе над своими вариантами проекта весной. К началу лета экспертное жюри определилось с шорт-листом из 10 вариантов, среди которых самарцы и выбирали. Голосование за эскизы проходило с 8 июня на сайте самарского отделения Союза архитекторов России. Уже через 10 дней стало известно, что победила работа Николая Жукова, в которой Головкин представлен в полный рост. Памятник должен быть изготовлен уже в ноябре.

Некоторым горожан такой Головкин показался слишком женственным

Что не понравилось самарцам. Вариант памятника, набравший большинство голосов, устроил не всех горожан. Инициативная группа даже потребовала отменить результаты голосования, поскольку Головкин в исполнении Жукова показался ей слишком изящным, и даже женственным. В итоге проект все же решили доработать. Героя обещали «приблизить к оригиналу», а также снабдить скульптурную композицию памятной табличкой, рассказывающей о выдающемся самарце.

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