Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал свою вину

Александра Лазарева задержали через несколько дней после снятия ДНК с найденных улик Фото: СОЦСЕТИ

Задержанный по подозрению в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области дал признательные показания. 29-летний Александр Лазарев в присутствии своего защитника признался в убийстве девушек и дал изобличающие себя показания.

- Обвинения предъявлено не было, мужчину допросили в качестве подозреваемого. Лазарев признал свою вину и раскаялся, - рассказали в пресс-службе Гайского городского суда.

Напомним, Александра Лазарева задержали через несколько дней после совершения тройного убийства и поджога квартиры в городе Гае. Следователи и криминалисты нашли неподалеку от дома, где было совершено жестокое убийство, одежду. Они провели экспертизу, и нашли на вещах ДНК Лазарева.

Уроженец Орска ранее был судим дважды. В 2010 году Лазарева признали виновным в разбое, а в декабре 2012 года он был осужден за убийство владельца одного из баров в городе Орск. Мужчина освободился из колонии в июле этого года.

Напомним, новость о жестокой расправе над тремя молодыми студентками в Гае потрясла всю страну. ЧП произошло рано утром 30 сентября 2021 года. Во время тушения пожара в одной из квартир на улице Молодежной были обнаружены тела двух молодых девушек с признаками насильственной смерти. Позже с такими же ранами обнаружили третью студентку в 70 метрах от дома.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Кроме того было возбуждены уголовные дела еще по четырем статьям. В настоящее время следствие добивается заключения Лазарева под стражу.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что сначала по подозрению в совершении преступления задержали двоих братьев из Башкирии — знакомых девушек. Однако вскоре их отпустили. У обоих было алиби — в ту ночь они находились в Уфе.

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