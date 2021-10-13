Число жертв от суррогатного алкоголя в Оренбургской области увеличилось до 35 человек

Новых случаев отравления не зафиксировано. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Правительство Оренбургской области сообщило о еще одной смерти после употребления суррогатного алкоголя. На 13 октября 2021 года число жертв составляет 35 человек.

- Общее количество пострадавших на 13 октября 2021 года – 64 человека, из них 35 скончались, - сообщили в региональном правительстве.

По опубликованной информации, последний умерший пациент попал в больницу в крайне тяжелом состоянии и находился до этого дня на кислородной поддержке. В настоящее время на ИВЛ находятся еще три пациента, 16 человек лечатся в стационарах, а 13 наблюдаются на дому.

За последние несколько дней новых случаев отравления не зафиксировано. Муниципальные службы, совместно с волонтерами продолжают проводить подворовые обходы и проводить информационную работу с местными жителями. Напомним, в восточных районах Оренбурга продолжается социальный проект, который предлагает набор продуктов жителям, которые принесут в магазин купленную ранее «паленую водку» или сообщат о точках, где торгуют суррогатом.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области началось в начале октября 2021 года. По данным следователей, жители региона отравились «паленой» водкой за 120-130 рублей, произведенной на складе в городе Орск. Экспертиза показала, что в составе суррогата содержится метанол, а сам напиток был ничем иным как технический спирт, в составе которого был ингибитор. Данное вещество применяется для приготовления антикоррозийных составов.

Следователи установили подозреваемых, которые причастны к отравлению людей суррогатом. Силовики задержали 10 подозреваемых, из которых четыре человека судом были приговорены к заключению под стражу до 8 декабря 2021 года. Среди осужденных 29-летний торговец «смертью», который признался в продаже алкоголя без документов и акцизных марок.

На складе в городе Орск были обнаружены почти 1300 бутылок с опасной жидкостью, а также одиннадцать двухсотлитровых бочек с суррогатом. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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