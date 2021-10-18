Последние новости в Самаре за выходные 16-17 октября 2021: уверенная победа "Крыльев" и выпуск "Комсомолки" за полмиллиона

Делимся самыми интересными новостями выходных в Самарской области

В прошедшие выходные в Самаре местные "Крылья Советов" порадовали победой над "Нижним Новгородом", полицейским в Тольятти пришлось останавливать целый свадебный кортеж, ехавший с многочисленными нарушениями, а на сайте объявлений в продаже появилась уникальный выпуск "Комсомолки".

В нашей подборке - самые интересные и важные события за выходные.

Трое молодых людей погибли в крупном ДТП

В пятницу в Самаре произошло крупное ДТП, в котором погибли трое молодых людей. Легковой автомобиль ВАЗ-2111 на встречной полосе в Шигонском районе врезался в грузовик.

Погибшими оказались брат с сестрой, Александр и Анастасия, а также подруга девушки, тоже Настя. Александру было 29 лет, его сестре Насте – 20 лет, ее подруге – 18 лет. Александр был за рулем.

Мы поговорили с родными Александра и Насти и узнали о произошедшем подробнее.

«За день до аварии Настя была веселая и ждала выходных»: трое молодых людей погибли в ДТП под Самарой (подробнее)

Самарские "Крылья Советов" уверенно победили "Нижний Новгород"

"Крылья Советов" на стадионе "Солидарность Самара Арена" встречались с "Нижним Новгородом" в 11-м туре российской премьер-лиги. Еще в прошлом сезоне обе команды играли в ФНЛ, а в этом - повысили класс.

Пока у обеих команд получается неплохо, они идут в середине турнирной таблицы, но после победы "Крылья" оказались повыше, забравшись на 8-е место.

Кстати, перед матчем с "Комсомолкой" встречался полузащитник "КС" Данил Липовой и рассказал несколько интересных историй.

Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом» (подробнее)

Выпуск "Комсомольской правды" продают в Самаре за 10 млн

Самарец просит 500 тысяч рублей за выпуск "Комсомолки" от 9 мая 1945 года. Такое объявление появилось на "Авито".

Продавец уверяет, что газета оригинальная и утверждает, что "буквально каждая строчка, опубликованная в этом номере, со временем отразилась в многочисленных томах мемуаров и научных исследованиях", а также отмечает, что это отличное вложение денег.

Самарец продает за полмиллиона выпуск «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 (подробнее)

Полицейские остановили свадебный кортеж в Тольятти

В Тольятти жители города обратились в полицию с жалобой на свадебный кортеж. Дорогие иномарки ехали с нарушением правил, в результате чего понадобилось вмешательство правоохранительных органов. Полицейские прибыли на место, остановили нарушителей и составили 15 протоколов в отношении шести водителей. Машинами управляли водители самых разных возрастов, от 19 до 50 лет. Со всеми ними провели воспитательные беседы.

Полицейские остановили свадебный кортеж в Тольятти, машины в котором ехали с грубыми нарушениями ПДД (подробнее)

В Самаре сфотографировали красивое звездное скопление

Звездное скопление Плеяды часто путают с ковшом Малой Медведицы. Скопление, получившее свое название в честь нимф из греческой мифологии, известно с древних времен.

Увидеть его можно и в Самаре, любители астрономии в соцсетях поделились его фотографией.

В Самаре сфотографировали звездное скопление Плеяды в октябре 2021 года (подробнее)